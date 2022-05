U Příšovic na Liberecku začaly přípravné práce na rekonstrukci mostu nad D10

Most nad D10 je ve špatném stavu. Liberecký kraj jeho rekonstrukci připravoval několik let. „Zakázku jsme zadali formou design & build (vyprojektuj a postav), což v praxi znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny požadavků. Tento systém se používá zejména u technicky náročnějších rekonstrukcí, kde je potřeba urychlit průběh stavebních prací. Podobně jsme postupovali například při rekonstrukci silnice z Podbozkova do Cimbálu (na Semilsku), díky čemuž jsme ušetřili více než 50 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Zakázku za zhruba 100 milionů korun včetně DPH získal Metrostav, který má na stavbu 480 dní. Práce tam skončí v příštím roce a do té doby musí motoristé počítat v oblasti s omezením. Dodavatele čeká nejen demolice a výstavba mostu nad dálnicí, ale také rekonstrukce blízkého mostu nad železniční tratí. Most nad dálnicí by měli zbourat o víkendu, od 17:00 v sobotu do nedělních 10:00 bude proto dálnice pro dopravu zcela uzavřena. „Nový most by měl stát ještě letos do konce roku,“ řekl ČTK ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.