Ve Frýdlantu končí po třech letech rekonstrukce Kodešovy ulice

Dodavatel, firma Metrostav, se potýkal s nedostatkem pracovníků, teď už je ale silnice průjezdná a dělají se tam dokončovací práce. Do konce října by mělo být hotovo a stavba by se měla přebírat, řekl dnes ČTK frýdlantský starosta Jiří Stodůlka (ODS).

Kodešova ulice je součástí krajské komunikace třetí třídy a ještě před třemi lety patřila ve městě k nejrozbitějším. O její rekonstrukci usilovala radnice pět let. Stavba byla rozdělena do tří etap a finančně se na ní podílel Liberecký kraj, město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost. Zakázku získal ve veřejné soutěži Metrostav. „Původně chtěli stavbu stihnout během dvou let, nakonec ale byli kvůli covidu rádi, že se to rozložilo do tří,“ doplnil Stodůlka.