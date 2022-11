Ve skiareálu na Ještědu zasněžovali, i když nová děla ještě nedorazila

Z Itálie by měla přijít ve středu, řekl dnes ČTK ředitel areálu Jakub Hanuš. Sezonu by chtěli na Ještědu zahájit 10. prosince.

„Nejsme v tom sami, bojují s tím i další areály. Nestíhají (výrobci) vyrábět, chyběly jim nějaké díly obdobně jako v automotive,“ dodal.

Hanuš míní, že pokud by měli o uplynulém víkendu k dispozici také pět nových sněžných děl, mohli mít pro páteřní sjezdovku areálu už nyní dostatek sněhu. I tak je ale spokojený, neboť sněžná děla byla na Ještědu v provozu od pátečního večera do dnešního rána. „Vyráběli jsme sníh pro střední a spodní úsek Nové Skalky. Díky super teplotám byla produkce velmi kvalitní. Výrazně nám to pomohlo,“ uvedl Hanuš. Sjezdovka Nová Skalka je dlouhá 1,5 kilometru

Hanuš na základě předpovědí meteorologů předpokládá, že dalších minimálně čtyři až pět dnů nebude možné na Ještědu zasněžovat. „Na oblevu to ale zatím nevypadá,“ dodal.

Skiareál Ještěd začal stejně jako loni i letos vyrábět umělý sníh už začátkem října, a to díky technologii nezávislé na venkovní teplotě. Sníh si vyrábí do zásoby a ukládá do deponií. V nynější době energetické krize to ale někteří lidé v komentářích na facebooku skiareálu označili za výsměch a ignoranci. Ředitel střediska Jakub Hanuš tehdy uvedl, že provozovatel areálu platí za energie spotové ceny a zasněžování je placené ze zdrojů střediska, nikoliv ze státních dotací.