Z Liberce na Ještěd musí turisté pěšky nebo sedačkovou lanovkou, bus nepojede

Kraj na jaře zahájil rekonstrukci silnice ze Světlé pod Ještědem směrem na Výpřež na Ještědu, provoz tam řídí semafory. I když je silnice od Liberce na Výpřež hotová, provoz tam komplikují kolony aut čekajících na zelenou. „Za téhle situace by prakticky nemělo smysl tu linku spustit, skončilo by to tím, že autobusy budou stát v koloně a pozbyde to smysl, protože nebudeme prakticky schopni nastavit žádný kyvadlový systém a ten provoz nějak smysluplně zajistit,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).