Za nevyužitou celnici na hranicích chce Harrachov nejméně 59,7 milionů

Aukce by měla začít na stránkách společnosti Gavlas www.internetove-drazby.cz v pátek 29. července a skončí v úterý 2. srpna.

Podle místostarosty Tomáše Vašíčka (SNK - Změna pro Harrachov) je několik investorů, kteří o areál projevili vážný zájem, zda se skutečně prodá, ukáže aukce. „Když se to prodat nepodaří, tak za mě se nic neděje, ten majetek hodnotu má, a když potom dotáhneme i změnu územního plánu, tak ta cena už bude jiná,“ řekl Vašíček. Pokud se teď o prázdninách kupec nenajde, je podle něj vedení radnice připraveno zopakovat aukci ještě v září. Další postup pak už bude na nově zvolené reprezentaci města.

Celnici postavenou v 70. letech minulého století ze žuly a betonu získal Harrachov v roce 2008 bezúplatně od státu. V nájmu tam byly v minulosti herna a freeshop s potravinami, řadu let už je ale celnice nevyužívaná a chátrá. „Máme posudek, který říká, že je to skoro neopravitelné,“ řekl Vašíček. Využití pro celnici město nemá a pokusy předchozího vedení města vrátit objekt státu skončily neúspěchem. Město tak za 11 milionů dokoupilo související pozemky a bezmála hektarový areál teď nabízí investorům.

Nový majitel bude muset budovy zbourat, podle Vašíčka jde ale o velmi lukrativní pozemky jen 400 metrů od nového rekreačního areálu v polských Jakušicích. V budoucnu by měla areál s polskou stranou i s Harrachovem propojit cyklostezka. Harrachov navíc dnes nenabízí žádné volné pozemky, na nichž by se dalo stavět, a objektů, místo kterých by bylo možné postavit nové hotely nebo domy s rekreačními byty, už v horském středisku mnoho není. „A na zelené louce tady nikdo výstavbu nepovolí,“ dodal Vašíček.