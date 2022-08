Bohumín chce kvůli zdražování pomoci spolkům a sportovním klubům

Podle ní rostoucí ceny energií, dopravy a služeb ohrožují fungování spolků a klubů, a některé z nich by tak musely omezit svou činnost nebo by zanikly. „Spolky a kluby zažívají těžké časy. V posledních dvou letech je drtil koronavirus, dospělí ani děti se nemohli pořádně scházet, trénovat, pořádat akce. Sotva se po uvolnění restrikcí kluby pomalu nadechly, přišla energetická krize a prudké zdražování. To by pro řadu z nich mohlo být likvidační. Přitom naše spolky jsou úspěšné, starají se o děti a mládež, díky nim lidé mají pestrou nabídku volnočasového vyžití. Smysluplné aktivity zajišťují i společenský kontakt,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).