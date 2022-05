Colours of Ostrava i Beats for Love by měly být jako před epidemií

Nový festival reBarbora Open Music nabídne vystoupení ukrajinské zpěvačky, která utekla před válkou do Česka. Pořadatelé akcí, jako jsou Colours of Ostrava či Beats for Love, uvádějí, že rozsah festivalů se vrátí do staré podoby.