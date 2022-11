Do Beskyd se ve větší míře vrací vzácný dravec sokol stěhovavý

Do Beskyd se ve větší míře začal vracet vzácný dravec sokol stěhovavý. Letos tam podle ochránců hnízdily tři páry, které odchovaly devět mláďat. Je to největší zaznamenaný výskyt tohoto dravce za posledních 50 let.