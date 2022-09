Havířovská nemocnice začala budovat dětskou JIP i nemocniční školku

V areálu nemocnice se zároveň začala budovat nemocniční školka, která by měla být uvedena do provozu do konce letošního roku. Do dětské skupiny budou moci zaměstnanci nemocnice přihlásit děti už od půl roku věku do šesti let. „Poslední dva roky jsme si dělali průběžné dotazníky. V nemocnici pracuje více než 1000 zaměstnanců, z nichž je 83 procent žen a z těch je 400 žen ve věku do 40 let, takže jsou mezi nimi druhorodičky, ženy, které plánují rodinu, a i pro tatínky, kteří tady pracují, je možnost tady dítě mít,“ uvedl Schellong.