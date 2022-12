Lékařskou pohotovost zajistí v Ostravě tři zařízení, další pomůže personálně

LPS pro dospělé bude městská nemocnice zajišťovat v současných prostorách ve Varenské ulici. V pracovní dny bude pohotovost fungovat od 17:00 do 22:00 a o víkendech a svátcích od 08:00 do 20:00. Moravskoslezský kraj jí na to bude přispívat přes 186 000 korun měsíčně. „Jsme rádi, že se naplňování této služby rozdělí mezi všechny tři ostravské nemocnice. Každoročně jsme se postarali o tisíce dětských i dospělých pacientů a často jsme se potýkali s nedostatkem lékařů, kteří na pohotovostech byli ochotni sloužit,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig. Loni se v městské nemocnici v rámci LPS postarali o 7425 dětských a 5891 dospělých pacientů. V prvních deseti měsících letoška to byl u dětí téměř stejný počet ošetřených jako za celý loňský rok, a to 7179 dětí, a 4546 dospělých.