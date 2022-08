Moravskoslezští záchranáři mohou poskytnout transfuzi už ve vrtulníku

„Naší snahou je co nejdříve a nejlépe pomoci pacientovi. Z velké tepny můžeme vykrvácet během několika minut. A neexistuje nic lepšího, co může v takových případech nahradit ztracenou krev, než plná krev,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř.

V krevních centrech lidé běžně darují plnou krev. Ta se ale dělí na jednotlivé složky jako například červené krvinky či plazma, které se nakonec poskytují pacientům. Plná krev používaná při transfuzích je upravena pouze částečně. „Je zbavena pouze bílých krvinek. Co nejvíce se tak podobá krvi, kterou pacient při krvácení ztrácí,“ řekla dnes na setkání s médii primářka Krevního centra Ostrava Zuzana Čermáková.

Náměstek ředitele záchranářů David Holeš uvedl, že v minulosti plnou krev využívali hlavně vojenští zdravotníci ve válečných zónách. V poslední době se ale její využití přesouvá i do civilního prostoru. Podle všeobecných poznatků je totiž nejlepší pacientovi poskytnou transfuzi krve už okolo 15 minut od vzniku úrazu. To se většinou ale nedaří, protože vrtulníky přepraví vážně zraněné s velkou ztrátou krve do nemocnice asi hodinu po úrazu.