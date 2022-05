Na veřejné projednávání projektu tramvajové trati v Ostravě přišly desítky lidí

Záměr se nazývá Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba a město ho zdůvodňuje snahou o zlepšení životního prostředí. Projekt má ale řadu odpůrců především z řad obyvatel míst, kudy by trať vedla, a ve čtvrtek se sešli právě především oni. Diskutovali téměř čtyři hodiny. Podle nich by projekt životní prostředí v oblasti naopak zhoršil. Moravskoslezský krajský úřad v roce 2018 rozhodl, že město musí nechat vypracovat komplexní posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou dokumentaci EIA.

V emotivní atmosféře na dnešním projednávání hovořila například právnička Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který proti stavbě trati dlouhodobě bojuje. „Vybudováním trati by v dané lokalitě došlo k úbytku zeleně, ke zhoršení hlukových i rozptylových podmínek a celkově by se tam snížila kvalita bydlení,“ řekla Vysloužilová.

Projekt lidé označovali za nesmyslný a žádali jeho zastavení. „Chcete nám tam nacpat tramvaj, která absolutně není nutná. My tam bydlíme a musíme si chránit životní prostředí. Proč nám lžete o ekologizaci, když to s ekologií nemá nic společného?“ ptali se.

Zástupci úřadu lidem řekli, že jejich připomínky budou zahrnuty do stanoviska k EIA a ovlivní to posudek. Vyjádření úřadu podle nich může být i zamítavé.

Lidem vadil dnešní termín. Čas od 13:00 podle nich znemožnil mnoha lidem, aby se zúčastnili, protože jsou v té době ještě v práci. Úřad to podle nich udělal záměrně, stejně jako to, že se projednávání nekonalo v Porubě, kam by to lidé měli podstatně blíže než do Mariánských Hor.