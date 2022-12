Nemocnice v Havířově testuje umělou inteligenci. Pomáhá číst rentgeny plic

Do budoucna by měla být rovněž schopna rozpoznat, o jaký typ nálezu jde. V praxi má pomoci lékařům zvládnout neustále se zvyšující počet rentgenových snímků, které musí vyhodnotit, a pomoci eliminovat možné lidské chyby. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice a firmy, která systém vyvíjí.

Systém využívající umělou inteligenci vytváří ostravská firma Carebot, kterou k nápadu inspirovala pandemie covidu-19. Podle jednatele společnosti Matěje Misaře by systém mohl být dokončen a plně otestován v příštím roce, kdy by pro něj společnost chtěla získat certifikaci zdravotního prostředku. Podle lékařů i zástupců firmy ale umělá inteligence nikdy plně nenahradí lékaře. „V tomto (testovacím) okamžiku v podstatě my hlídáme ten systém, v té další fázi, kdy bude odladěný a bude skutečně fungovat, tak by měl hlídat on nás. Měl by fungovat jako druhé čtení, aby opravdu nepropadaly pozitivní nálezy. Konečné slovo ale vždycky bude na lékaři, ten bude pod tím podepsaný,“ řekl Michálek.