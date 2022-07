Nemocnice v Karviné má novou chirurgii a ortopedii

Modernizace přinesla komfortnější zázemí pro pacienty i personál. „Přínosem je to, že na pokojích se vybudovala sociální zařízení tak, aby pacienti měli větší komfort a samozřejmě i personál se bude cítit lépe, protože přeci jen to už bylo zastaralé. Je to v jiných barvách, více prosvětlené a pohodlnější, takže pacienti jsou spokojenější,“ uvedl ředitel zdravotnického zařízení Ivo Žolnerčík. Oddělení podle něj nebyla modernizována od výstavby nemocnice. V současné době nemocnice upravuje ještě další část chirurgického a ortopedického oddělení, která by mohla být hotová na začátku příštího roku a měla by stát dalších zhruba 21 milionů korun.

Na chirurgii je k dispozici 25 lůžek a na ortopedickém oddělení je 21 lůžek včetně nadstandardního pokoje. Počet lůžek se při renovaci nezměnil. Do Karviné se téměř před třemi lety přesunula ortopedie, která do té doby měla své zázemí v Orlové. Stěhovat se musela kvůli převedení akutní lůžkové péče z tamní nemocnice do dalších krajských zdravotnických zařízení. Stěhování lékařů a zdravotníků z Orlové tehdy v regionu vyvolalo značné protesty.

Podle primáře ortopedie Martina Holinky mají nyní zdravotníci v Karviné plnohodnotné zázemí. „Když jsem tady přišel před třemi roky, tak tady nebylo vytvořené žádné zázemí pro ortopedii. Během těch téměř tří let se tady vytváří, určitě ještě nejsme u konce, ale mám radost, že v dnešní době tady máme dva nové ortopedické sály, které jsou velmi moderní a na nejlepší možné úrovni. Máme tady teď krásně zrekonstruované ortopedické oddělení a v plánu je v nejbližší době i ortopedická JIP,“ uvedl Holinka.