Po dvou letech v Dolních Vítkovicích odstartuje festival Colours of Ostrava

Po dvouleté přestávce zaviněné epidemií koronaviru a vládními opatřeními v ostravských Dolních Vítkovicích ve středu odstartuje 19. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. Přípravy letošního ročníku nebyly podle organizátorů jednoduché. Kromě následků epidemie se museli vyrovnávat i s důsledky války na Ukrajině a zdražováním. „Situace byla velmi hořká, ještě jsme se ani nenadechli, že je po covidu, a hned přišla další rána v podobě války. Nikdo nevíme, jak to bude dlouho trvat. Ale pokračujeme a snažíme se připravit festival v plné palbě,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

V roce 2020 organizační tým připravil neFestival Colours of Ostrava. Akce pro 1000 lidí, což byla v danou chvíli nejvyšší možná kapacita, ale skončila v polovině. Z minuty na minutu akce pro zpřísnění pravidel hygieniky musela skončit. O rok později organizátoři připravili dvě malé akce - koncert finského elektronického hudebníka a producenta Axela Thesleffa a mini festival Czech Music Crossroads.

Kapacita areálu je podle pořadatelů vyprodána z 90 procent. „O vstupenky je nyní velký zájem. Rychle ubývají. Všichni, kteří se rozhodnou přijet na poslední chvíli, je ale seženou. Jak čtyřdenní celofestivalové, tak i jednodenní,“ řekl Sedlák. Festival posledních několik let neposkytuje přesná čísla návštěvnosti. S odhadovaným počtem 40.000 až 50.000 návštěvníků ale patří k největším v Česku.

Festival ve své historii už několikrát změnil areál. Původně se přehlídka konala v centru Ostravy ve Stodolní ulici. Později se přesunula do areálu výstaviště Černá louka a Slezskoostravského hradu. I tamní areál začal být časem nedostatečný a festival se přesunul do industriálních kulis Dolních Vítkovic. Větší areál přinesl i vyšší návštěvnost, která se posunula k 50.000 lidí. Už několik let ale pořadatelé přesnou návštěvnost neuvádějí.