V Havířově začala rekonstrukce Národní třídy

Po vyfrézování silnice se v termínech 17. a 18. října a pak 26. a 27. října bude pokládat povrch. „V těchto dnech budou uzavřena pro vjezd i výjezd některá parkoviště v konkrétních lokalitách, a to vždy postupně podle prováděných prací a přechodného dopravního značení. Dojde též ke změně obsluhy autobusových linek 402, 406, 413, 417, 418 a 421,“ uvedla mluvčí.

Na všechny dopravní změny řidiče upozorní přechodné dopravní značení. „Pokud by to bylo jen trochu možné, ideální by bylo vyhnout se místům rekonstrukce. Celková dopravní situace na území Havířova je velice dobře řešena, kdy průjezd městem není zajištěn pouze jednou komunikací,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Iveta Grzonková. Rekonstrukce Národní třídy navazuje na rekonstrukci ulic Hlavní třídy a Dělnické z loňského roku.