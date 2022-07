Zubní péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným službám

Ve výzvě adresované ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09) její iniciátoři poukazovali na skutečnost, že chybí v kraji zubní lékař nejméně 80 až 100 tisícům obyvatel a někteří lidé nebyli na zubní prohlídce více než deset let. Navrhli také několik opatření, která by mohla problém zmírnit, například povinnost absolventa stomatologické fakulty pracovat první tři roky po nástupu do praxe na smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Za nejhorší označili situaci na Bruntálsku a Karvinsku.

Jedním z iniciátorů výzvy byl i ředitel krajské nemocnice v Krnově na Bruntálsku Ladislav Václavec, který se dlouhodobě ve spolupráci s městy i krajem snaží přilákat zubaře na Bruntálsko. Města poskytují vhodné prostory pro vznik ordinací a kraj pomáhá s financováním vybavení. Dosud tak vznikly čtyři zubní ordinace v Břidličné, Vrbně pod Pradědem, Horním Benešově a Krnově. Vznik dalších, například v Rýmařově a Městě Albrechticích, se připravuje. Při představení výzvy letos v květnu ale Václavec poukázal na to, že nové ordinace sice vznikají, ale mezitím odcházejí do penze další zubaři a k efektivnímu řešení jsou nezbytné změny na centrální úrovni.

Ke zvýšení počtu zubních lékařů v kraji by podle iniciátorů výzvy mohlo přispět i otevření oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, o jehož akreditaci nyní vysoká škola usiluje. Kraj i město Ostrava vznik oboru podpořily také finančně. V případě úspěšné akreditace by podle mluvčí univerzity Lucie Fremrové mohl být obor otevřen do dvou let.