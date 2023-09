Kvůli opravě části hlavního tahu v Olomouci budou řidiči jezdit po objížďkách

Výměna asfaltu na hlavní trase i autobusových zastávek je naplánována do první poloviny listopadu a vyžádá si úplnou uzavírku ulic Pražská, Foerstrova a Albertova. Připraveny jsou objízdné trasy. ČTK to dnes sdělil Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zákaz vjezdu na opravovanou část silničního tahu podle Mazala nahradí obousměrná objízdná trasa po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnskou ulicí. Průjezd bude umožněn i přes městskou čtvrť Řepčín a obec Křelov-Břuchotín. Úplné uzavírky se nevyhnou ani některým křižovatkám navazujícím na opravovanou silnici I/35. Od 13. října do 22. října bude uzavřena křižovatka na třídě Míru, od 23. října do 29. října křižovatka na třídě Svornosti a od 30. října do 5. listopadu křižovatka v Hněvotínské ulici.