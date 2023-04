Letošní ročník Bílého kamene se kvůli cvičení na Libavé přesouvá na červen

O přesunutí termínu se pořadatelé dozvěděli až na začátku února. Na Libavé se od začátku dubna plánuje třetí cyklus výcviku ukrajinských vojáků. Zúčastní se ho asi 650 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, uvedlo na webu ministerstvo obrany. „Ještě v lednu jsme měli ústní příslib, že květnový termín vyjde. Protože se však prodloužila délka mezinárodního cvičení, všechny květnové termíny byly pasé a museli jsme vzít zavděk červnovým termínem. Uvidíme, jak na to budou reagovat lidé,“ uvedl Heřman. Doplnil, že pořadatelům byl pro tuto vyhlášenou akci na Libavé nabídnut jediný možný termín.

Bílý kámen má téměř třicetiletou tradici, 1. květen byl již daný, termín se posunoval kromě ročníků zasažených pandemií koronaviru o několik dní jen výjimečně. „Zezačátku byly také jako náhradní termíny 8. nebo 9. květen, stalo se to za těch 20 až 30 let snad dvakrát, když bylo předem jasno, že o týden později bude výrazně lepší počasí. Pokud pominu letní Bílé kameny, které se odehrávaly na konci srpna, je to poprvé, kdy se akce uskuteční ve zcela neznámém termínu,“ uvedl pořadatel. Květnový termín je podle něj pro akci výhodnější především kvůli zájmu cyklistů. „Velkou roli tam hraje natěšení cyklistů během jara, i proto ten letní Bílý kámen neměl již takovou účast,“ dodal Heřman.