Opravená křižovatka v Olomouci bude zprovozněna zatím bez cyklostezky

Povrch cyklostezky totiž ještě nemá finální podobu. Radnice proto tuto komunikaci pro cyklisty odmítla při kolaudaci křižovatky převzít a stezka bude dočasně zahrazena. Dokončena má být v létě. ČTK to sdělil mluvčí radnice Michal Folta.

V lednu zahájená rekonstrukce křižovatky ulic Schweitzerova, Jeremiášova a Zikova, která je součástí stavby nové části tramvajové trati na Nové Sady, už podle Folty spěje do finále a v následujících dnech by mohla být předána do užívání. „Kromě cyklostezky, kde chybí finální vrstva speciálního červeného asfaltu. Stavební firma sice na dočasném povrchu cyklostezky vytvořila vodorovné dopravní značení, zástupci města ale tuto část stavby zatím i tak odmítli převzít,“ uvedl Folta.