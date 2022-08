Ordinace pro bezdomovce dostala milion korun od kraje, hrozil její zánik

„Do března byl provoz hrazen z dvouletého projektu ministerstva zdravotnictví, který měl za úkol zmapovat fungování těchto bezdomoveckých ordinací a k tomu nastavit financování, abychom nebyli odkázaní na milodary, což se ale nestalo. Příjmy ze zdravotního pojištění v případě těchto ordinací pokryjí zhruba jen 35 procent nákladů,“ uvedla vedoucí střediska zdravotnických služeb olomoucké charity Leona Martinková. Poukázala na to, že činnost ordinace s ohledem na její klientelu je specifická - zahrnuje například také odvšivování a zbavování parazitů a s tím i potřebnou hygienu včetně nového oblečení. „Máme mnohem větší náklady, a to jak na energie, tak na zdravotnický materiál a léčiva,“ doplnila Martinková.

Provoz ordinace do dotačního projektu pomáhalo financovat město, kraj a dárci, podpořena byla i výtěžkem z Tříkrálové sbírky. Po ukončení dvouleté dotace 7,5 milionu korun však nyní hrozilo nejen omezení služeb, ale i zánik ordinace. „Mimořádná podpora je veliká pomoc a posila. Pokud by se nám to nepodařilo získat, hrozil by až zánik ordinace. Peníze podpoří jak ordinaci praktického lékaře pro lidi v nouzi, tak ordinaci psychiatra pro lidi v nouzi, kde nám neustále přibývá pacientů. Ta je v tuto chvíli jediná v celé republice,“ doplnila vedoucí střediska zdravotnických služeb.

O poskytnutí mimořádné podpory rozhodli krajští radní, schválit ji musí ještě zastupitelé. „Olomoucký kraj je uvolní ze svých rezerv k účelu, o jehož prospěšnosti nemůže nikdo pochybovat,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Horák. Mimořádná podpora by měla podle zástupců charity pomoci překlenout dobu do příštího roku. „Máme přislíbeno, že od dalšího roku by již mělo být nastaveno financování těchto ordinací. Máme tak naději, že by šlo o jednorázovou větší pomoc. Asi se nikdy neobejdeme bez podpory města a kraje, ale nemusela by být v takovém měřítku,“ dodala Martinková.