Přerov vyčlenil dva startovací byty pro mladé páry, nájem bude na tři roky

Obecní byty jsou určeny pro lidi do 30 let, nájemní smlouva s nízkým nájmem oproti ostatním cenám za bydlení s nimi bude uzavřena na dobu tří let. „Startovací byty jsou ideálním řešením bydlení pro mladé lidi. Nízký nájem jim umožní dosáhnout na plnohodnotné bydlení a zároveň si našetřit finance do budoucna. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí velmi vysoké, je po tomto typu bydlení poptávka,“ uvedl náměstek primátora Petr Kouba (ODS).