Příprava houbařských výstav v Olomouckém kraji stojí letos více úsilí

V Přerově se na sběr hub teprve chystají, už nyní však mykologové pozorují, že druhů roste podstatně méně. „Do výstavy nám zbývá týden, zatím to nevypadá zle, horší je to ale druhově. Snad se to do té doby zlepší. Pokud měli v Šumperku 370 druhů hub, je to perfektní. I když se nachodili, nic lepšího už pomalu nemohou mít, takové množství nebývá kolikrát ani na celostátní národní výstavě v Praze,“ řekl dnes ČTK přerovský mykolog Milan Plášek.