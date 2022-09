V Olomouci začnou Ekologické dny, nabídnou besedy i jarmark s koncerty

Festivalové besedy s odborníky, vycházky či tradiční jarmark s koncerty nabídne letošní ročník Ekologických dnů v Olomouci (EDO). Akce začíná tento pátek a potrvá do 9. října. „Kvůli covidu jsme termín již dvakrát přesouvali. Akci plánujeme dlouho dopředu a když jsme to letos rozhodovali, nebyla ještě situace dobrá. Z obavy, že by to na jaře opět nešlo, rozhodli jsme se to nechat znovu na podzim. Příští rok bychom to chtěli už uspořádat opět na jaře,“ uvedl ředitel akce Michal Bartoš. Letošní ročník podle něj nabízí pestrý program. „Myslím, že se nám podařil program vyšperkovat, jsou tam zásadní věci z minulých ročníků, hosté, kteří k nám přijedou, patří k těm nejlepším ve svém oboru,“ doplnil ředitel festivalu.