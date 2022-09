Chrudim by mohla zdarma získat budovu bývalého ředitelství okresní policie

„V tuto chvíli tam máme ukrajinskou ubytovnu, doufám, že to nebude navždy. Následně bychom do objektu mohli přesunout některé neziskové a další organizace z budovy v městském parku, který je v dost špatném stavu,“ řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). Další možností je přemístit na Všehrdovo náměstí nynější Dům dětí a mládeže a budovu, kde nyní sídlí, přestavět k bytovým účelům.

Protože by město mohlo pětinu dřívější policejní budovy využívat i komerčně, mohly by podle Pilného například v části vzniknout byty pro lékaře a sestry z Chrudimské nemocnice. „Samozřejmě objekt bude potřebovat nějaké opravy a rekonstrukce, třeba kanalizace do Všehrdova náměstí vůbec nefunguje, pouze do ulice Hradištní,“ dodal Pilný.