Na zámku v Litomyšli stavbaři začali s přípravou rekonstrukce památky UNESCO

„To, jestli budou vždy zachované v provozu obě prohlídkové trasy, teď nikdo neumí určit. Když budou nad některou probíhat bourací práce, bude se to tam otřásat a nebude nic slyšet. Plánujeme provoz, máme zámek připravený pro otevření, ale bude to podle aktuální situace, jak si to vyžádá stavba. Třeba někdy bude v provozu jen jedna trasa, nebo bude nutné jít jinudy,“ uvedl Weiss.