Pardubice na konci března začnou s opravou třídy Míru, viklá se tam dlažba

ČTK to řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Magistrát vynaloží na opravu sedm milionů korun.

Třída Míru je z části pěší zónou. „V západní části jsou dlažby až vyskákané, může to způsobit problémy chodcům, cyklistům, maminkám s kočárky. Tomu chceme zabránit,“ zdůvodnil nutnost opravy Hrabal.

Město opraví úsek od křižovatky s Masarykovým náměstím k části u lékárny. Žulová dlažba zatížená městskou hromadnou dopravou se tam viklá a láme. „Dlažba bude zachována, nicméně nebude položená tak jako v současnosti. Bude uložená do maltového lože,“ řekl Hrabal. Město si od změny slibuje zvýšení stability a nosnosti dlažby. „Věřím, že se zbavíme problémů a věřím, že městský bulvár opět prokoukne,“ uvedl náměstek.

Kvůli viklající se dlažbě se magistrát soudí se stavební společností Syner. Firma opravovala třídu Míru v letech 2013 a 2014. Použila při tom velkoformátovou žulovou dlažbu uloženou do štěrkového lože. Dlažba nápor dopravy nevydržela. „Nás to každopádně velmi mrzí. Běží soudní řízení, jakýkoliv můj komentář by nebyl příliš taktický,“ řekl Hrabal.