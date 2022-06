Pardubický kraj hledá na výpomoc autobusové dopravce pro dva okresy

Hejtmanství jedná s dalšími dopravci o výpomoci, situace by se mohla zlepšit od pondělí 20. června. „Děláme maximum, co je v našich silách, tlačíme na společnost BusLine, aby vše uvedla co nejrychleji do stavu, který odpovídá uzavřené smlouvě. Zároveň obvoláváme další dopravce, zda jsou nám schopni a ochotni pomoci a některé turnusy místo společnosti BusLine zajistit. Momentálně to vypadá, že bychom mohli od pondělí snížit počet neodjetých spojů na polovinu. Věřím, že se nám to společnými silami podaří,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).