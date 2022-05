Ředitelství vodních cest chce letos předložit nové varianty splavnění Labe do Pardubic

Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy dlouhodobě vystupovali ekologové a stavbu úspěšně blokovali. Nové vedení vodní cesty by se mělo co nejvíce vyhnout celé evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče, řekl ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

„Řešení více zasahuje do koryta řeky, méně se pohybujeme na loukách. Stále ale musíme překonat spád jezu v Přelouči, ten tam je, i když varianty mají drobné rozdíly v tom, jakým způsobem se u jezu bude operovat,“ uvedl Bukovský. Podle něj by mohl být u nynějšího jezu, kde je i nevyužívané zdymadlo, vybudován další s plavební komorou nebo by se muselo původní zdymadlo přestavět.

ŘVC vybíralo z 16 variant splavnění Labe, z toho tři byly z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnoceny bez významně negativního vlivu na lokalitu Louky u Přelouče. Jedna varianta například vykazuje celkový územní zábor lokalit chráněného modráska pod jedno procento.

Kvůli lodní přepravě do Pardubic by bylo nutné vybudovat plavební kanál, který obejde jez v Přelouči. Dosud se také počítalo s ochranou takzvaných labských hrčáků, což je úsek řeky na středním toku pod jezem s bystřinným prouděním. V současnosti už podle Bukovského panuje názor, že hrčáky tak cenné nejsou a bylo by je možné zlikvidovat.

„Z hlediska technického i finančního byl původní dlouhý plavební kanál lepší. Nové varianty jsou nákladnější, komplikovanější, ale představují vyřešení problémů s chráněnými územími,“ řekl Bukovský.

ŘVC plánuje, že do konce května zveřejní oznámení posouzení koncepce SEA pro záměr splavnění Labe do Pardubic včetně podkladů pro změnu zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Zpracovanou dokumentaci hodnocení by chtělo ve druhém pololetí letošního roku projednat s orgány státní správy a do konce roku předložit krajskému úřadu k provedení vlastního procesu SEA.

Labe je zatím splavné jen do Chvaletic. Kromě plavebního stupně Přelouč by byla nutná modernizace stupně Srnojedy na Pardubicku a vybudování přístavu v Pardubicích. Podle dřívějších údajů by měla výstavba kanálu o délce téměř 3,2 kilometru stát více než tři miliardy korun.