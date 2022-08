Škola Svítání bude mít v centru Pardubic opravenou budovu za 150 milionů

Školu organizace Svítání koupila v roce 2015 od města. Zaplatila za ni 12 milionů korun. Pak začaly přípravy, projektování i shánění evropských dotací, které by byly pro projekt vhodné. EU nakonec přispěje 95 miliony korun. „Práce trvaly skoro dva půl roku a i s pořízením objektu dosáhnou náklady skoro 150 milionů korun,“ řekla ředitelka školy a senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL).

Budova je v historickém jádru. Místo dříve bylo renesančním areálem minoritského kláštera se zahradou a altánem. Renesanční pozůstatky jsou ve sklepení. Neplánovanou součástí nové školy je tak nakonec prezentace unikátní středověké studny, která se při stavebních pracích našla. Vnější kamenné zdivo tvoří předsíň výtahu. Vnitřní část studny je rozdělená, po spodní části budou lidé chodit, vrchní část je zavěšená ve speciální konstrukci a vyčnívá do atria.

V budově organizace koncentruje služby pro své klienty na jednom místě, navíc se přemístěním do centra stane i místem setkávání s majoritní společností, budou se tam konat i různé kulturní akce. Všechny stavební práce by měly skončit do tří týdnů.