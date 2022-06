V Čeperce se na podzim uskuteční referendum o spalovně odpadu

Rozhodli o tom v pondělí zastupitelé. Zařízení na energetické využití odpadu plánuje vybudovat elektrárna Opatovice přímo za vjezdem do svého areálu.

„Lidé budou odpovídat na jednoduchou otázku, kterou chci ještě nechat posoudit právníkem,“ řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Podle ní vedení obce chápe, že opad bude nutné někde likvidovat a elektrárna k tomu má všechny podmínky, zatížení lokality průmyslem je ale již v současnosti vysoké. Kromě elektrárny má v místě stát také papírna firmy Rollpap či průmyslový park společnosti Czech Industrial Development. Obec navíc leží mezi dálnicemi D11, D35 a silnicí pro motorová vozidla z Hradce Králové do Pardubic. „Máme toho tady hodně a nebyly nám nabídnuty vůbec žádné kompenzace, což bude pro nás nejzásadnější,“ uvedla Vosáhlová.

Záměr spalovny je v současnosti v souladu s územním plánem Čeperky. Obec nyní připravuje změnu; kdyby lidé v referendu zařízení odmítli, byla by v plánovaném území taková výstavba zakázána a Čeperka by v procesu EIA vydala nesouhlasné stanovisko.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z toho 17 TJ činí vlastní spotřeba, a výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodin (GWh) za rok, přičemž vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.