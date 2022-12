V Pardubicích se začal stavět severovýchodní obchvat za 1,5 miliardy korun

„Obchvat se vlastně připravuje od 90. let, ale v té době nebyl zájem stavět ho jako první. Je to nejdůležitější stavba pro město, konečně nebude tranzitní doprava, převede se na obchvat,“ řekl Vebr.

„Vzniknou tam dva mosty, jeden přes slepé rameno a jeden přes vlastní tok Labe. Bude to zavěšený most, který po dokončený bude nejdelším v České republice, bude mít největší rozpětí. Je to technicky vhodná varianta do prostředí, zachová plavební šířku Labe,“ uvedl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda. Stavební firma pracuje na zakázce s firmou Doprastav a Silnice Čáslav.