Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy kvůli sinicím zhoršuje

Zhoršená jakost je pouze v jezírku Košutka v Plzni, ale to kvůli mikrobiologickým ukazatelům z předchozích let, uvádí hygienická stanice na svých stránkách . Hydrobiolog Jindřich Duras nyní nedoporučuje koupání na přehradě České údolí u Plzně. Naopak plzeňská bolevecká rybniční soustava nabízí vodu se stále ještě dobrou kvalitou a bez sinic, řekl dnes ČTK.

Dobře se dá pořád koupat v přehradě Hracholusky, a to zejména u hráze. „Na Hracholuskách pomalu končí stadium výborné kvality vody. U hráze máme ještě průhlednost 2,5 metru, na Radosti už jen kolem dvou metrů a u silničního mostu pouze 1,5 metru. Horní část nádrže ale už je zelená, to znamená se sinicovým vodním květem. Sinice jsou patrné ve vodním sloupci i v dolní části nádrže, avšak zatím je výskyt pod hranicí, kdy by to mohlo způsobit nějaké zdravotní potíže,“ uvedl Duras.