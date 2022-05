Léto v Plzeňském kraji nabídne stovky akcí v městech, obcích i památkách

Z hudebních festivalů, které se nemohly dva roky kvůli pandemii konat, bude k největším akcím patřit na začátku června plzeňský mezinárodní festival Metalfest Open Air pořádaný v amfiteátru vedle zoo. Letos pořadatelé poprvé připravili čtyřdenní program od čtvrtka 2. června do neděle 5. června a podle Jiřího Darona z pořadatelské společnosti Pragokoncert Bohemia vystoupí většina kapel, které měly zahrát už v roce 2020. K hvězdám 11. ročníku festivalu bude patřit nizozemská symphonicmetalová skupina Within Temptation, švýcarská folkmetalová skupina Eluveitie, německá zpěvačka Doro, finská metalová kapela Sonata Arctica a další.

Tradiční divadelní festivaly připravily i některé památky. To nejlepší ze své tvorby předvede o prázdninách na šumavském hradě Kašperk spolek Kašpar. Na Kašperku hraje pravidelně víc než 20 let, letos nabídne v červenci a v srpnu svou nejúspěšnější inscenaci Růže pro Algernon a dále klasické hry Romeo a Julie, Macbeth a Cyrano. „Autentické prostory zříceniny hradního paláce dokáží bez nadsázky diváky a účinkující spojit v jeden harmonický celek. To vše i díky tomu, že na Kašperk není potřeba převážet divadelní scénu. Přirozenou scénou divadelních představení se stávají autentické prostory bývalého paláce a hradní věže,“ uvádí divadlo. Divadelní festival se zhruba 15 let koná o prázdninách také na zámku Nebílovy u Plzně. Letos je od 26.do 30. srpna připraveno pět divadelních představení.