Památkově chráněná budova hlavního nádraží v Plzni se po opravě otevře v lednu

Hotové jsou fasády, hlavní i dvě menší postranní kupole, které díky měděné krytině září do celého města. Opravil se i krov a prosklená lucerna. Podle dobových fotografií se doplňují původní prvky dolní haly, například repliky vitráží, kde už je vydlážděná třetina podlahy o ploše 800 metrů čtverečních. „Jsou to přesně dlaždice z roku 1907, keramické, slinuté, neglazované. Klademe je jednotlivě podle plánku. Pokládání malých dlaždic je pracnější, musíte hlídat tvary a jejich kombinace. Tlačíme je do lepidla rukama,“ uvedl David Semelka z firmy SPO.