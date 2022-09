Plzeň schválila 120 projektů pro rozvoj městské aglomerace, má získat čtyři miliardy

„Tím, že to dnes schválilo zastupitelstvo Plzně, což je nositel strategie pro celou aglomeraci, tak to teď můžeme vložit do systému strategií. Teď to jde na MMR a až se formálně strategie schválí, tak pak se mohou vypsat výzvy na ministerstvech na balíky peněz u jednotlivých operačních programů,“ řekl Beneš. Pokud vše dopadne dobře a nebudou žádné průtahy, tak by měly být první výzvy vypsané už letos v listopadu, nejdříve na ministerstvu dopravy. Výhodou ITI podle Beneše je, že když se strategie s vyjmenovanými projekty schválí, tak jsou na ně rezervované čtyři miliardy korun. Díky tomu je možné plánovat velké investice s větší jistotou spolufinancování. Žadatelé ale musí velmi úzce spolupracovat a mít velmi kvalitní projekty.