Plzeňský kraj jednal s hasiči o stanovém městečku pro uprchlíky na Tachovsku

„Hasiči nám vyspecifikují po dohodě s námi, co ke stavbě potřebujeme. Poté zjistíme, jestli se to do Nových Domků vejde, nebo ne,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Podle něj je na místě studna, ale zatím není jasné, jestli je v ní dostatek vody. Dále se řeší odpady, toalety a další. „Pošlou nám specifikace a po víkendu rozhodneme, jestli to budou Nové Domky, nebo budeme hledat novou lokalitu,“ řekl. Kraj má v záloze tři další lokality mimo Plzeň. Podle hejtmana by to opět nebylo v prostorách kraje, protože ten nevlastní žádné vhodné plochy.

Stanové městečko, které by hasiči postavili za pár dnů, by spravoval kraj a provozoval by ho s neziskovými organizacemi. Dohled by měla policie a hasiči. Uprchlíky by tam dvakrát denně odvážel autobus. Městečko má mít kapacitu zhruba 100 míst, dalších 50 lůžek by bylo v sousední zděné škole, kam nechal kraj minulou středu převézt 34 ukrajinských Romů z ubytovny ve Strašicích na Rokycansku. Ti měli po lustraci na ubytování a dávky nárok. Po jejich obdržení odjeli do Prahy, řekl ČTK pracovník úřadu. V Nových Domcích podle něj zbyla jen osmičlenná romská rodina, která se o víkendu přesune do stálejšího ubytování.