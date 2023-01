Smetanovské dny v Plzni se zaměří kromě Smetany také na cestování v 19. století

Multioborový festival nabídne dvacet hudebních vystoupení a pět doprovodných akcí. Návštěvníci si vyslechnou například norimberské symfoniky, cimbálovku, pianistu Igora Ardaševa či kytaristu Štěpána Raka. ČTK to řekla Lenka Kavalová, ředitelka festivalu i Plzeňské filharmonie, která je 11 let pořadatelem.

„Stěžejními akcemi je zahajovací koncert s norimberskými symfoniky, s nimiž přijede hrát na piano a dirigovat Alexander Blettenberg. Pak je to určitě závěrečný koncert Stabat Mater s Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty Alžbětou Poláčkovou, Romanem Janálem a Václavem Vallonem,“ uvedla ředitelka. Ústředním tématem pro vědecké sympozium je Léta putování: Lidé na cestě v dlouhém 19. století. Podle Kavalové se promítá i do komponovaného pořadu Cimbálovka na druhou, věnovaného dějinám, kultuře a identitě Romů. Je připraven ve spolupráci s Muzeem romské kultury a pozvání přijala jeho ředitelka Jana Horváthová, řekla.

Ceny vstupného se proti roku 2021 zvýšily minimálně a pohybují se mezi 280 až 780 Kč. Pokud by se do nich promítly veškeré náklady, byly by podle Kavalové až pětkrát dražší. „Těšíme se slušné návštěvnosti, i když jsme stále zatíženi odeznívající covidovou dobou, ale situace je lepší,“ řekla Kavalová. Návštěvnost koncertů ve standardních letech byla kolem 97 procent.