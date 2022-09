Tylovo divadlo v Plzni v nové sezoně nezdraží vstupné, uvede méně premiér

Do 158. sezony stálého českého divadla v Plzni vstupuje s méně premiérami než v jiných sezonách. Je to tím, že soubory budou dohrávat představení, jejichž reprízy zhatilo v minulých letech vynucené uzavření divadel při pandemii koronaviru. I přes růst cen energií divadlo zatím nezdraží vstupné. Na diváky v Novém divadle čeká zcela nový zvukový zážitek díky světově unikátnímu systému umělého dozvuku, řekl dnes novinářům ředitel Martin Otava.

Muzikál uvede nejméně premiér. Podle šéfa souboru Lumíra Olšovského je to proto, že bude hrát díla, o která mají diváci stále velký zájem a představení bývají vyprodaná. Jsou to například světové tituly Do naha!, Billy Elliot, Sweeney Todd či Elizabeth, které během sezony většinou dojdou k derniérám.