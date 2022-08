V Domažlicích začínají Chodské slavnosti, po dvou letech covidu zas v plné síle

Akce si vyžádá dopravní omezení v centru. Ze záchytného parkoviště bude do dějiště slavností jezdit kyvadlová doprava, stejně tak vyveze případné zájemci o mši na vrch Vavřineček.

Vavřinecká pouť se v Domažlicích stala v roce 1939 velkou manifestací českého lidu proti německé okupaci. Tehdy se jí zúčastnilo na 120.000 poutníků z celých Čech. Chodské slavnosti se konají od roku 1955 a v 50. a 60. letech byly určitou zástěrkou, aby se církevní stránka odsunula co nejvíc do pozadí. Počátkem 90. let se program slavností opět spojil s poutí.