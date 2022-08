V Domažlicích vrcholí přípravy na 68. Chodské slavnosti

„Snažili jsme se i letos připravit kvalitní program se vším, co k němu patří. Doufám, že si každý přijde na své. Začínáme tradičně v pátek a končíme v neděli, času na vydechnutí příliš nebude,“ řekl starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice). Téměř všechna vystoupení jsou naplánována na dvě hlavní pódia – u brány na náměstí Míru a v zahradě pod Chodským hradem. Třetí pódium u seniorského penzionu v ulici Prokopa Velikého nabídne pouze v sobotu koncert nejmenší chodské dechovky Sedmihorka.

Slavnosti si vyžádají uzavírky a dopravní omezení. Město zřídí záchytná parkoviště, odkud bude v půlhodinovém intervalu svážet lidi do centra dění bezplatná autobusová linka.

Vavřinecká pouť se v Domažlicích stala v roce 1939 velkou manifestací českého lidu proti německé okupaci. Tehdy se jí zúčastnilo na 120.000 poutníků z celých Čech. Chodské slavnosti se konají od roku 1955 a v 50. a 60. letech byly určitou zástěrkou, aby se církevní stránka odsunula co nejvíc do pozadí. Počátkem 90. let se program slavností opět spojil s poutí.