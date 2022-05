V Plzni budou do neděle 77. oslavy konce války. Mají přijet desetitisíce lidí

Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana. „Je to hlavně nové v tom, že vidíme, jak počty veteránů ubývají. Ale ubývají i vzpomínky lidí, kteří to zažili, i pamětníků v Plzni. A my potřebujeme tohle téma zdvihnout a ukázat na příbězích, že musíme hájit svobodu, vzpomínky a tu dobu dál prezentovat. A o to by se ten komponovaný večer měl pokusit,“ uvedla Jilichová Nová.