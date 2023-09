Výstava v Plzni ukazuje staré mince, medaile, odznaky či psí známky

Do 28. ledna 2024 na ní mohou návštěvníci vidět nejen vzácné mince od antiky po současnost, ale mohou také nahlédnout do numismatické pracovny nebo se seznámit s postupy při numismatickém bádání, řekl dnes ČTK kurátor výstavy Miroslav Hus z muzea.

„Prvním numismatikem hodným toho jména byl už Francesco Petrarca ve 14. století, ale v 16. století už byla numismatika obecně rozšířená po celé Evropě, jenže tehdy to byl koníček pro bohaté krále a šlechtice. Až v 18. století začali mince sbírat bohatí měšťané a úředníci a od 19. století je to všeobecně oblíbená činnost,“ řekl Hus. Plzeňskou stopu zanechal v 16. století i jeden z prvních numismatiků, zdejší měšťan a později olomoucký biskup Jan Skála z Doubravky.

Výstava přibližuje místa, kde se v minulosti na západě Čech razily mince. Bylo to například na přelomu 10. a 11. století v dnešním Starém Plzenci, v 15. století měla dvě krátkodobá povolení k ražbě mincí Plzeň, od 11. do 16. století se mince razily v Chebu, dále také v Klatovech, v Plané, v Jáchymově či v Horním Slavkově. Ukazuje i některé větší nálezy mincí v regionu.

Numismatici, stejně jako ostatní sběratelé, sní o získání unikátních kusů do sbírky. „Je to například československý pětihaléř z roku 1924. Je to nejzáhadnější československá mince, která zřejmě neměla být vůbec ražena,“ řekl Hus. Tento pětihaléř se v aukci prodal za víc než 1,5 milionu korun. Jsou i sběratelé ochotní zaplatit miliony, řekl spoluautor výstavy Jiří Hána. Předloni se tak vydražily například dvojtolary a třítolary z 16. a 17. století, loni zaplatil sběratel za desetidukát ze 17. století včetně aukční přirážky přes deset milionů korun. Ze současných mincí má vysokou hodnotu desetikoruna z roku 1993 s menší velikostí písmen KČ.