Čínský klavírista Lang Lang se 30. dubna v Praze představí s novým programem

S hrou na klavír začal ve třech letech a v necelých pěti měl svůj první veřejný recitál. V devíti letech nastoupil na Ústřední hudební konzervatoř v Pekingu a o čtyři roky později vyhrál první cenu na pekingské Čajkovského mezinárodní soutěži pro mladé hudebníky. Následně odešel do Philadelphie studovat na Curtis Institute of Music. Je známý tím, že často propojuje různé hudební světy. Jeho vystoupení na vyhlašování cen Grammy s rockovou skupinou Metallica, Pharrellem Williamsem nebo jazzovou legendou Herbie Hancockem opakovaně sledovaly miliony diváků.

„Lang Lang umělecky zraje. Jeho hra je rafinovaná, téměř vážná. Má inteligentní styl frázování, ovládání dynamiky, proměny artikulace… za všech okolností podává podmanivý výkon, na který dlouho nezapomenete,“ uvedl americký časopis The New Yorker. V roce 2008 otevíral svým vystoupením zahajovací ceremoniál olympijských her v Pekingu. Hrál také pro řadu mezinárodních hodnostářů, včetně čtyř amerických prezidentů a monarchů z různých zemí. V roce 2016 byl pozván do Vatikánu, aby vystoupil pro papeže Františka.