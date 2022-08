Držitel cen Grammy, americký rapper 50 Cent, vystoupí 18. října v Praze

Držitel cen Grammy se proslavil debutovým albem Get Rich or Die Tryin', kterého se prodalo více než 30 milionů po celém světě. Za desku z roku 2003, se kterou mu pomohli tehdy slavnější kolegové Dr. Dre a Eminem, posbíral řadu ocenění. 50 Cent se narodil 6. července 1975 v newyorské čtvrti Queens. Hudebník považovaný za „ostrého hocha amerického gangsta rapu“ v osmi letech přišel o matku, vychovávali ho prarodiče z matčiny strany. Ve 12 letech prodával kokain.

Svůj první singl vydal v roce 1999, jmenoval se How to Rob a parodoval tehdejší hudební celebrity. O rok později 50 Cent málem přišel o život, když jej zasáhlo devět ran z pistole. Jako zázrakem přežil a v únoru 2003 vydal album Get Rich or Die Tryin'. Jeho nahrávky se pravidelně umisťují vysoko na žebříčcích prodejnosti. Díky tomu, a také díky svým souvisejícím podnikatelským aktivitám patří 50 Cent k nejbohatším raperům všech dob. Založil si vlastní hudební společnost G-Unit Records.