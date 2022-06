Model dinosaura má upozornit na znečištění plasty. Bude v Národním muzeu

Projekt dnes představili zástupci Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), kteří zároveň vyzvali majitele 3D tiskáren k zapojení do přípravy modelu. Asociace dobrovolníkům poskytne recyklovaný materiál. Model má být v říjnu odhalen v Národním muzeu během slavnostního udílení cen za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

„Nevolte vyhynutí! To by nám řekl plateosaurus, nejrozšířenější druh evropského dinosaura. Rozhodli jsme se, že mu dáme slovo o 66 milionů let později. Jeho model jsme však připravili pomocí nových technologií a v souladu s udržitelností,“ uvedla ředitelka A-CSR Lucie Mádlová. Trojrozměrný tisk dílků budou koordinovat start-up Plastenco a výzkumný ústav PETMAT, který je součástí Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.