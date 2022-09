Národní divadlo pořádá dnes k zahájení sezony program pro veřejnost

Návštěvníci se mohou těšit na tvůrčí dílny, taneční i pěvecká vystoupení umělců napříč soubory, besedy s umělci Baletu, Činohry, Opery a Laterny magiky, stánek s nabídkou plakátů, knih a propagačních materiálů Národního divadla, fotokoutek nebo bazárek, do kterého věnovali oblečení umělci ND.

Národní divadlo pro novou sezonu chystá 19 premiér. Do konce října pořádá akci Divadlobraní, díky níž mohou zájemci navštívit představení se slevou 25 procent. Sleva je platná do 30. září a lze ji využít na představení do konce října.