Nemocí přenášených klíšťaty je letos podle statistik meziročně více

Lékaři připomněli, že nemoci přenášené klíšťaty mohou postihnout i mladé a zdravé jedince. Lidé si také mohou myslet, že klíště několik let neměli, přitom encefalitidu mohou přenést i malé nymfy klíšťat, které se zakousnou jen na kratší dobu a člověk je nezpozoruje. U lidí starších 55 let mívá nemoc závažnější průběh.

„Nabízelo by se, že závažný průběh bude hlavně u pacientů s horší imunitou. Není tomu tak vždy. Pro velkou část našich pacientů je klíšťová encefalitida první vážné onemocnění v životě. To naznačuje, že jejich imunitní systém do té doby fungoval dobře a není zřejmé, proč tentokrát selhal. Opakovaně jsem viděla padesátníky, čtyřicátníky i mladší pacienty původně zcela zdravé a v plné síle, kteří skončili s ochrnutím končetin,“ uvedla Dita Smíšková, lékařka z Kliniky infekčních nemocí 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka.