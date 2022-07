Nevěstinec Showpark se dále brání vyklizení, budova má sloužit strážníkům

Po dalším soudním rozhodnutí ve prospěch města by firma prostory musela opustit zřejmě koncem roku. Poté by měla mít v uvolněné budově služebnu městská policie a mohly by tam být i prostory pro začínající firmy.

Ve sporu města s provozovatelem o vyklizení budovy soud poprvé rozhodl před necelými dvěma lety, firma se poté proti rozsudku bránila. Soudy však nakonec pravomocně rozhodly o vyklizení budovy. „Máme pravomocný rozsudek k vyklizení, už jsme jej předali exekutorovi, který zahájil exekuci. Provozovatel Showparku však napadl u soudu i výkon tohoto soudního rozhodnutí,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Soud sice nedávno opět rozhodl ve prospěch města, firma se však ještě může odvolat k nejvyšší instanci. „Jde už opravdu jenom o formality, teď už provozovatel hraje pouze o čas a já předpokládám, že na začátku podzimu už budeme mít i tu poslední, nejvyšší instanci potvrzenou,“ řekl náměstek.

Po uvolnění haly by se do ní měla nastěhovat městská policie, která v Praze 7 delší dobu hledá nové prostory. „V druhé části uvažujeme o takovém inkubátoru nebo hubu, který bychom rádi s pomocí dotačních titulů vytvořili v oblasti kreativního průmyslu, kde by mohly sídlit mladé firmy a mít tam nějaké sdílené kanceláře,“ doplnil Vyhnánek.

Provozovatel Showparku nikdy neměl uzavřenou nájemní smlouvu s magistrátem, ale prostory si pronajímal od společnosti Delta Center, která měla v nájmu od města celou tržnici. Ta po prohraném sporu s magistrátem musela areál vyklidit s povinností uhradit dlužné nájemné s příslušenstvím ve výši 246 milionů korun.