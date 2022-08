Nová výstava přibližuje vztahy Československa a Orientu oděvy i bižuterií

„Je to výstava, která má přiblížit jak Československo, tak (…) Orient a jejich interakci,“ řekla spoluautorka výstavy Adéla Jůnová Macková z Masarykova ústavu a Archivu AV. Podle historičky je cílem expozice představit kulturní a hospodářské vztahy, které „šly ruku v ruce“ při československém pronikání do Orientu. „A to převážně díky Orientálnímu ústavu a osobnosti jeho zakladatele Aloise Musila, který sice nakonec do čela této instituce nevešel, nicméně díky němu ta instituce vůbec vznikla,“ uvedla Jůnová Macková. Orientální ústav AV letos slaví 100 let od svého založení, výstava je jednou z akcí programu, který toto výročí připomíná.